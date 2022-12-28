منتخب فرنسا.. برازيل العصر الحديث

رعب المنتخبات واكتمال المراكز ومنجم ذهب المواهب، واجبه إظهار معدنه القوي في كل محفل، هنا المنتخب الفرنسي، حيث الإجابة دائما بالفعل.

من الممكن أن يخسر، لكنه من الصعب أن يكون ضعيفا، قد تكون هذه العبارة توصيفا مناسبا لحال منتخب الديوك في العشرين عاما الأخيرة على أقل تقدير وبالأرقام، حيث البرازيل تجدد نفسها على اختلاف القارات، فتأتي لنا ببرازيل أوروبا، المنتخب الذي يعرف كيف يفوز ويعرف أيضا كيف يخسر.

في عام 1998، صاحت الديوك صيحة البطل، قبل أن تخسر نهائي 2006 أمام الطليان، في 2018 حملوا اللقب، وتوجوا باليورو بعدها بعامين كأبطال لأوروبا، وأخيرا في قطر، خسروا النهائي بعد مباراة مجنونة ضد الأرجنتين، لتحجز فرنسا مقعدها في نهائي كأس العالم أربع مرات في آخر سبع نسخ، كبعبع يهابه الجميع.

الاستمرارية هذه لا بد وأن لها أسبابها، فبيت المواهب الفرنسي فرض نفسه بقوة منذ سنوات في كل المراكز والأمثلة، بدءا بغريزمان ووصولا لتشواميني وكامافينجا، مرورا بكانتي مع تشيلسي وغيرهم الكثير الكثير، كما أن للعرب حصة كبيرة من مواهب يسهل توريدها إلى فرنسا من دول المغرب العربي بحكم الجغرافيا، والحديث هنا عن التونسي وهبي الخزري مع سانت إيتان، سفيان بوفال في أنجيه، ودينامو مونديال قطر هذا، عز الدين أوناحي الذي ينشط في أنجيه أيضا، والقائمة تطول.

الدوري الفرنسي، أو دوري الفلاحين كما يحلو للبعض أن يطلق عليه، لم يعد ذلك الدوري الذي يحكمه ناد أو اثنان، فنادي ليل قال كلمته قبل عامين، وباريس يعاني في كأس فرنسا حتى، بينما تمثل الحالة الكروية الفرنسية من ألفها إلى يائها تهديدا حقيقيا للقوى الأوروبية الكروية، كونها قوة فرنسية كروية تمتاز بالاستمرارية، وهو ما ينعكس في كل فرصة على منتخبها الوطني.