السحر الخفي.. ميسي لا يحتاج لمس الكرة لضرب الخصوم

هذه اللقطة تكشف بوضوح تأثير ميسي الخفي حتى بدون لمس الكرة.

هنا عندما تحرك ببطئ سحب مدافعي كرواتيا اللذين اقتربا لمراقبته ليترك الطريق مفروشا بالورود أمام ألفاريز وهدف الأرجنتين الأول.

يسلط هذا الضوء على سحر ميسي الخفي وكيف يختار موقعه وطريقة مشيته وتكتيكات التحرك، كل الطرق الصغيرة التي يضرب بها ويشد دفاعات الخصم دون جهد بدني أو لمس للكرة.

ويقول هيكتور كاستيلانوس لاعب وسط هندوراس بعد مراقبة ميسي في مباراة ودية في سبتمبر: "بهدوء ولطف شديدين جاء إلي وسألني" هل ستتبعني حقًا طوال المباراة؟ " قلت له، "بصراحة نعم" ، ابتسم ولم يقل أي شيء آخر".

وفي النهاية سجل ميسي هدفين وصنع الهدف الثالث ومنح كاستيلانوس قميصه بعد المباراة.