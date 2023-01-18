باكستان تطلب وساطة الإمارات للتفاوض مع الهند

عرض رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، على نظيره الهندي ناريندرا مودي، إجراء محادثات حول "جميع القضايا التي لم تُحسم بعد" بما يشمل إقليم كشمير المتنازع عليه، مؤكدًا أن دولة الإمارات بإمكانها لعب دور "مهم جدًا" بهذا الشأن.

وقال شهباز شريف خلال لقاء مع قناة "العربية" إنه "بحث القضية مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في زيارة قام بها في الآونة الأخيرة للإمارات".

وأضاف "شريف" أن رئيس الإمارات "أخ لباكستان، وله علاقات طيبة مع الهند أيضًا، ويمكنه تأدية دور مهم جدًا في جلب البلدين إلى طاولة المفاوضات"

فهل تقود الإمارات وساطة لتخفيف التوتر المزمن بين القوتين النوويتين؟