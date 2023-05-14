إرم نيوز في دقيقة.. انتخابات تركيا تشهد منافسة شديدة

تشهد مدينتا خرطوم بحري و أم درمان اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في حين يتوقع أن تبدأ اليوم المرحلة الثانية من المفاوضات بين الطرفين في مدينة جدة السعودية.

صناديق الاقتراع في تركيا تستقبل أكثر من 60 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية و برلمانية محورية تشهد منافسة شديدة.

أوكرانيا تعلن اعتراض 3 صواريخ و تدمير 25 طائرة مسيرة روسية، وقائد فاغنر يعلن أن القوات الأوكرانية تسيطر على 1.78 كيلومتر مربع فقط من مدينة باخموت شرق أوكرانيا.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لوكالة إرنا الإيرانية إنه يأمل في أن تشهد العلاقات الإيرانية المصرية انفتاحًا جديًّا ومتبادلًا.