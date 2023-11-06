رغم القصف الإسرائيلي المكثف منذ شهر.. حماس تستمر في قصف إسرائيل

بينما تمطر إسرائيل غزة بآلاف القنابل و الصواريخ تستمر منظومة حماس الصاروخية في دك العمق الإسرائيلي وبشكل يومي ..ما سبب حالة من الدهشة شغلت عقول أصحاب الرتب العالية في الجيش الإسرائيلي ..

ذكر تقرير لموقع "كالكاليست" العبري، نقلاً عن خبراء الحرب بأن هناك خمسة أسباب تقف وراء استمرار وابل الصواريخ اليومي من جانب حماس ..

أولها أن حماس تمتلك منظومة صواريخ موزعة على مساحة واسعة ومبنية بشكل يجعل من الصعب اكتشاف مواقع الإطلاق.. و يتيح لها ذلك استمرار القصف من مختلف النقاط دون تعرض العناصر للخطر..

أما السبب الثاني تقول الصحيفة العبرية بأن حماس تعمل بنظام قائم على القرارات الميدانية المستقلة، مما يجعل عملية الإطلاق أكثر مرونة وسهولة دون الحاجة إلى تنسيق مع قيادة عليا..و هذا يجعل من الصعب على اسرائيل معالجة المشكلة بالتصفية الجماعية.

وأيضاً سياسة إدارة القوة النيرانية.. حماس تتبع سياسة ترشيد مواردها وذخائرها خلال الحرب، مما يمكنها من الاستمرار في القصف لفترة أطول دون الحاجة إلى تعزيزات أو إمدادات جديدة.

و تقول الصحيفة العبرية إن السبب الرابع يتعلق بمنظومة العلاقات العامة،وتفسر ذلك بأن إطلاق الصواريخ في النهاية يعد "استعراضًا"، يخدم هدفًا حيويًّا لحماس، التي تحاول أن تظهر للعالم العربي أنها تقف بثبات ضد الجيش الإسرائيلي، ومن ثم الحفاظ على فكرة المقاومة السُنيَّة المسلحة ..

أما السبب الخامس يتعلق بالجيش الإسرائيلي، ووفق الصحيفة، هناك موارد تُخصص لكل حرب، في وقت يمتلك فيه الجيش الإسرائيلي احتياطيات محدودة وعددًا محدودًا من الجنود المؤهلين، هذا بخلاف احتمالات تبدد الدعم والشرعية، مما يجعل الجيش يركز على ما يمكن أن يقوده للحسم بأسرع ما يمكن وبأقل الموارد