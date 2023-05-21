3 مليارات دولار.. خطأ حسابي في مساعدات أمريكا لأوكرانيا

قد يخطئ البعض في حساب بضعة دولارات، لكن أن يكون الخطأ 3 مليارات دولار فهذه حالة جديدة من نوعها.. هذا ما حصل مع الإدارة الأمريكية حينما أخطأت في تقييم قيمة الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا.

فبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الخطأ أدى إلى إضافة 3 مليارات دولار إلى المساعدات، وهو مبلغ من المرجح أن يخفف من حاجة الكونغرس لتمرير حزمة مساعدة إضافية قبل نهاية السنة المالية في سبتمبر.

الخطأ الحسابي حدث عندما قُيّمت بعض الأسلحة التي أرسلها البنتاغون إلى أوكرانيا بمبالغ أعلى، باستخدام تقييمات للمعدات الجديدة بدلا من المعدات القديمة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة كل حزمة، لأن الأسلحة الجديدة تكلف أكثر من الأسلحة القديمة.