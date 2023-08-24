رسالة قوية وواضحة ضد الغرب من زعماء قمة بريكس

رسائل قوية وواضحة، صدرت عن قادة وزعماء قمة بريكس، المنعقدة في جنوب أفريقيا، بدا أنها تستهدف إنهاء "الهيمنة الغربية"، في ظل المراقبة غير المسبوقة من الولايات المتحدة وحلفائها لهذه القمة على وجه التحديد، بحسب تقارير إعلامية غربية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في كلمته للقمة أن التخلص من الدولار كعملة عالمية مسألة لا رجعة عنها، وهو ما اعتبرته تقارير، أول مسمار يدق في نعش العملة الأمريكية.

أما الانفتاح الصيني لإضافة أعضاء جدد، إلى المجموعة، فيثير كذلك قلقًا غربيًّا، من تكوين منافس جيوسياسي قوي، خصوصًا مع مشاركة ممثلين من خارج الأعضاء في القمة الحالية، مثل: رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لكن البيت الأبيض حاول استبعاد ذلك، فيما بدا أنها تصريحات تطمينية، استبقت ما يمكن أن تسفر عنه هذه القمة.

وتمثل دول مجموعة بريكس، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، أكثر من 40 في المئة من سكان العالم، موزعة على ثلاث قارات، كما إن لديها نحو ربع الاقتصاد العالمي، وإذا تمكنت دول المجموعة من إيجاد صيغة تقريبية للخلافات بينها، فقد نرى قريبًا النظام العالمي الحالي، يتداعى، لصالح كبرى الاقتصادات الناشئة، كاتبة السطر الأخير لسنوات الهيمنة الغربية.