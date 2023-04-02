أقمار صناعية ترصد نشاطًا كبيرًا في مجمع نووي بكوريا الشمالية

نشاط كبير في مجمع نووي بكوريا الشمالية.. هذا ما رصدته صور التقطتها أقمار صناعية بعد توجيهات كيم جونج أون بتوسيع ترسانة البلاد النووية.

موقع 38 نورث الإلكتروني المعني بمراقبة كوريا الشمالية قال إن "النشاط يمكن أن يشير إلى أن مفاعلًا تجريبيًّا في موقع يونجبيون يعمل بالماء الخفيف يقترب من الاكتمال.

الصور أظهرت أيضًا مفاعلًا بقوة خمسة ميجاوات مستمرًا في العمل وبِدء أعمال التشييد في مبنى دعم حول المفاعل التجريبي كما تم أيضًا رصد تصريف مياه من نظام تبريد ذلك المفاعل.

وبحسب الموقع فإن هذه التطورات يبدو أنها تعكس أحدث توجيه من زعيم كوريا الشمالية بزيادة إنتاج البلاد من المواد الانشطارية لتوسيع ترسانتها من الأسلحة النووية.