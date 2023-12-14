إعلام عبري: إسرائيل مستعدة لقبول صفقة أسرى جديدة

إسرائيل مستعدة للدخول في مفاوضات جديدة لعقد صفقة للإفراج عن الأسرى.. وحكومة نتنياهو منفتحة على مقترحات الوسطاء بشأن صفقة جديدة بشروط أفضل.. هذا ما كشفته وسائل إعلام عبرية.

القناة الإسرائيلية السابعة قالت نقلا عن مصادر إسرائيلية إن هناك مقترحات قدمتها القاهرة والدوحة بشأن صفقة جديدة، وأن إسرائيل "مستعدة لبدء مفاوضات إضافية".

حماس وفق القناة الإسرائيلية أكدت أنها لن تدخل في مفاوضات طالما أن الحرب مستمرة، في الوقت الذي نقل فيه موقع "والا" العبري عن مصدر أن الموقف الحالي ينم عن اتصالات أولية فقط لم تنضج للوصول الى استئناف المفاوضات إلا أنه من المحتمل نضوجها في الأيام القليلة القادمة.

صحيفة "يِديعوت أحرونوت" لاحظت تحولًا في الموقف الإسرائيلي إذ قالت إن إسرائيل "مستعدة للحديث عن صفقة تشمل المرضى والمصابين والناضجين.

الصحيفة العبرية أكدت أيضا نقًلا عن مصدر سياسي رفيع لم تذكر اسمه أن تعليمات جديدة صدرت للفريق الإسرائيلي المُكلف بالتفاوض تنص على أنه عليهم البدء في الاستماع إلى ما يعرضه عليهم الوسطاء.