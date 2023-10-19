ظروفهم صعبة.. إسرائيل تحتجز 4 آلاف عامل من سكان غزة

عمال غزة في إسرائيل يعيشون في عزلة وسط حالة من الخوف و القلق على ذويهم الذين انقطعت أخبارهم داخل قطاع غزة الذي يشهد قصفاً هو الأعنف من نوعه..

أكثر من 18 ألفاً من سكان غزة يحملون تصاريح عمل في إسرائيل، لكنهم وجدوا أنفسهم في موقف صعب بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

فقد ألغت إسرائيل جميع تصاريح العمل، مما أدى إلى عزل هؤلاء العمال عن عائلاتهم ووطنهم.. كما تعرض الكثير من العمال للاحتجاز من قبل السلطات الاسرائيلية ، مما زاد من قلقهم وخوفهم..

وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فإن هناك "عددا كبيراً العمال الغزيين موجودين في منشأة إسرائيلية بالضفة الغربية قيد الاحتجاز ".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن السلطات الاسرائيلية تحتجز حوالي 4000 عامل من سكان غزة في منشأة أمنية للتحقيق معهم بشأن ما إذا كانوا قد ساعدوا حماس في التخطيط لهجومها.

وذكرت القناة أن بعض هؤلاء العمال يقيم "بشكل غير قانوني" في إسرائيل، فيما دخل البعض الآخر بتصريح عمل.

وأعرب بعض العمال الفلسطينيين للصحيفة الأمريكية عن معاناتهم في ظل هذه الظروف الصعبة، معربين عن قلقهم و خوفهم على عائلاتهم التي لا يستطيعون التواصل معها داخل القطاع .. فيما استطاع آخرون من التواصل مع ذويهم لكنهم يعانون ظروف الحياة القاسية و شحّ الماء و الغذاء و ينتظرون مصيرهم المجهول وسط الحرب الطاحنة.