بسبب حرق المصحف الشريف.. غضب عارم يعمُّ العراق

عمَّت الاحتجاجات على إحراق نسخ من القرآن الكريم في السويد والدنمارك، مناطق مختلفة في العراق، لا سيما العاصمة بغداد.

فبعد سماح السويد لمتطرفين بحرق نسخ من القرآن الكريم، أقدم شخصان على حرق المصحف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، الإثنين، وهو ما تسبب بتأجيج الغضب الشعبي العارم في العراق.

مراسل "إرم نيوز" التقى عراقيين من مختلف الطوائف والأديان، أكدوا، جميعهم، تنديدهم بما أقدم عليه متطرفون من محاولات لتدنيس القرآن الكريم، مطالبين الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فاعلة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال، ومنها قطع العلاقات مع الدول التي تسمح بإقامة فعاليات تحض على الفتنة، وإهانة الرموز الدينية.

ونددت الحكومة العراقية بسماح كل من السويد، والدنمارك، بإقامة فعاليات يتم خلالها حرق نسخ من القرآن الكريم، وقالت، الإثنين، إن الطاقم الدبلوماسي لبعثة الدنمارك في بغداد غادر العراق بعد الاحتجاجات.

ومنذ أيام يتظاهر محتجون في بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أُغلقت الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي تضم العديد من السفارات الأجنبية بعد محاولة المتظاهرين الوصول إلى سفارة الدنمارك.