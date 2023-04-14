كواليس "معركة" ماني وساني بعد خسارة بايرن ميونخ

بدأت بعتاب في الملعب وانتهت باللكم في غرف تبديل الملابس، ساديو مانيه وليروي سانيه وقصة شجار بالأيدي في غرفة تبديل ملابس بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد الخسارة الكبيرة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

ساديو مانيه صفع سانيه على وجهه، هكذا جاء المانشيت العريض في صحيفة بيلد الألمانية، بعد ما سربت التفاصيل وتناقلتها باقي الصحف، حيث تبادل الثنائي الملامة التي وصلت حدود الاستفزاز والضرب، ليكمل سانيه رحتله مع باص الفريق، بينما غادر مانيه منفصلا، بحسب ما جاء في صحيفة اندبندنت البريطانية.

لم يعلق النادي بعد على الحادثة، لكنها دون شك ستزيد تشتيت الفريق الألماني قبل أسبوع من مباراة العودة أمام مانشستر سيتي.