من دولار واحد.. شاب يبني بيوتًا للأيتام في العراق

بعزيمة كبيرة وبلا كلل أو ملل يقف هذا الشاب العراقي في ساحة العامل وسط مركز مدينة الكوت لجمع التبرعات.. والهدف بناء بيوت للأيتام.

ألف دينار عراقي، أي ما يعادل دولارًا أمريكيًّا واحدًا، هي مبادرة أطلقها الشاب مصطفى البديري وتمكن بواسطتها من بناء ٧٠ منزلًا للأيتام بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دينار عراقي للمنزل الواحد.

وعن مصدر الأراضي التي تُبنى عليها المنازل قال البديري، إنها تأتي عن طريق التبرعات أو عن طريق أراضي الأيتام أنفسهم علاوة على تمكنه من الحصول على تبرعات مكنته من شراء دونم خصص لهذا الغرض.

ويسعى مصطفى لأنْ يستمر بحلمه ببناء أكبر عدد من المنازل الخاصة بالأيتام وإدخال السرور إلى قلوبهم.