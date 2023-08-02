واجهت مصير الموت.. عائلة تهرب من المدينة إلى الغابة

لم تعد المدينة المطلية بطلاء من حضارة تثير إعجاب تلك الأسرة أو اهتمامها فقررت التنازل عن كل المغريات والهرب نحو المجهول نحو الغابة التي كانت محطتهم الأخيرة..

بدأت القصة بقرار غير مدروس اتخذته في بادئ الأمر الأمريكية ريبيكا فانس والتي قررت الذهاب مع ابنها المراهق للعيش وسط الطبيعة بشكل دائم خوفًا من الحياة الصاخبة في كولورادو، إلا أن أختها كريستين لم ترغب في تركها وحيدة خاصة أنها لم تكن تمتلك أي معرفة أو خبرة بكيفية التأقلم مع الطبيعة فقررت الانضمام لمغامرة مجهولة الوجهة لمساندة أختها..

بعد مرور عام على بدء المغامرة وفي غابة " غونايسون الوطنية ".. أعلنت السلطات الأمريكية أنه تم العثور على ثلاث جثث في حالة تحلل يوجد بجانبها مجموعة كتب حول البقاء على قيد الحياة، وبعد تحديد هوية الجثث

تبين أنها تعود لكريستين وريبيكا وابنها، أما عن الأسباب فرجَّحت السلطات أنهم ماتوا أثناء الاحتماء داخل الخيمة من البرد الشديد وربما كانت الجثث ملقاة تحت الثلوج طوال الموسم .. لتنتهي بذلك قصة عائلة هربت من الحضارة إلى الموت بكامل إرادتها..