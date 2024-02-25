فلسطيني يقاضي وزارة الداخلية البريطانية.. لهذا السبب

عائلة غزاوية تقاضي وزارة الداخلية البريطانية بعد رفض منح تأشيرات للعائلة العالقة في غزة.

القصة بدأت برفض الوزارة طلب لاجئ فلسطيني يتواجد في بريطانيا السماح لزوجته وأبنائه الذين يتواجدون في غزة وهم أربعة أطفال صغار بتقديم طلبات للحصول على تأشيرات لدخول بريطانيا من دون أن تُؤخذ بصماتهم، في الوقت الذي لا تعمل فيه مراكز طلبات تأشيرة في غزة.

مسؤول بريطاني قال لوسائل إعلام معلقا على الحادثة إن كل الطلبات المقدمة للوزارة يتم فحصها للوقوف على مدى استحقاق الأفراد المتقدمين ويجب أن تفي تلك الطلبات بالقواعد المعمول بها.

المحكمة قررت عدم الإفصاح عن هوية اللاجئ، ما يعني أنه وعائلته لا يمكن الكشف عن أسمائهم لدواعي تتعلق بأمانهم، في الوقت الذي قال فيه اللاجئ خلال إفادته كشاهد للمحكمة إنه "رغب في الموت" عندما علم بقرار وزارة الداخلية البريطانية، وهو يخشى اليوم أن يُقتل أفراد عائلته بينما يتواجد هو في بلاد بعيدة عنهم، مؤكدا أنه سيلوم نفسه كثيرا على عدم إحضارهم إلى بريطانيا.

ويمكن لكل مَن يحمل صفة لاجئ أن يقدّم طلباً للحصول على تأشيرات لأفراد عائلته للحاق به في المملكة المتحدة من دون أن يضطر هؤلاء إلى المرور بنظام اللجوء.