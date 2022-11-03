القوات الأوكرانية تقع في الفخ الروسي وحلفاؤها يدفعونها نحو الجحيم

يبدو أن القوات الأوكرانية وقعت في الفخ.. وحلفاؤها الغربيون يدفعونها دفعاً نحو الجحيم..

هنا في الجنوب الأوكراني وتحديداً في خيرسون كانت المصيدةُ الروسية متمكنةً جداً من هدفها.. بشهادة حلفاءِ كييف.. رغم التعتيم الإعلامي التام.

في هذه الحلقة من زوايا المشهد سنروي تفاصيل الفخ الذي نصبه الروس للأوكرانيين من خاركيف إلى خيرسون التي تحوّلت إلى محرقةٍ للجيش الأوكراني.

تابعونا حتى النهاية لتتعرفوا على تفاصيل الفخ القاتل..

تذكروا معنا كيف تقدمت القوات الأوكرانية بسهولة في مناطق خاركيف في أيام معدودة..

هل كانت تلك صدفة؟؟

قارنوها بما يجري في مناطق خيرسون حيث لم تحقق القوات الأوكرانية أي تقدم يذكر رغم مرور الأسابيع على هجومها المضاد !!

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وصفت القتال في خيرسون بأنه طاحنٌ ويكبّدُ الجيش الأوكراني خسائر فادحة للغاية.. يتم التعتيم عليها بشكلٍ كامل، كما تقول الصحيفة، ولا مجال للتوقف!! فالدعم العسكري الغربي الهائل الذي يحظى به الجيش الأوكراني مشروط بتحقيق النتائج على الأرض..

هذه الإستراتيجية الغربية تقود القوات الأوكرانية إلى المحرقة، فلا مجال لالتقاط الأنفاس خوفاً من تراجع الدعم الغربي.

ويبدو أن السحر انقلبَ على الساحر.. فعلى مدى أشهر كانت كييف تروّج لهجومها المضاد وتضعُ الأولوية لمقاطعة خيرسون الاستراتيجية جنوباً..

بينما التوجه الفعلي كان باتجاه الشمال الشرقي نحو خاركيف في محاولة أوكرانية للمناورة وتشتيت الجيش الروسي..

وهنا يقول خبراءُ عسكريون إنّ البروباغاندا الأوكرانية بتعظيم انتصارها في شمال شرق البلاد وهزيمة الروس هزيمةً فادحة كان مبالغاً فيها.. بينما الجيش الروسي كان ينسحب جنوباً لغاياتٍ تكتيكية ستؤتي أُكلها لاحقاً.. وفعلاً هذا ماحدث.

نيويورك تايمز وصفت خيرسون في الجنوب بأنها قصةٌ مختلفةٌ تماماً عن ما حدث في خاركيف.. الصحيفة أجرت مقابلات مع العشرات من القادة والجنود والمسعفين الذين وصفوا القتال بأنّه طاحن..

وربما تكون معركة خيرسون الأكثر حزنًا في أوكرانيا..

لم تستعِد القوات الأوكرانية إلاّ القليل القليل في هجومها المضاد على خيرسون منذ أوائل أكتوبر.. فالموت يأتي من بعيد هناك..

وبينما لا تكشف كييف أبداً عن عدد ضحاياها، لكن الجنود والقادة الذين قابلتهم نيويورك تايمز صوروا الخسائر في خيرسون على أنها "هائلة"..

ووصفوا الهجمات الكبيرة التي حاولت فيها أرتال ضخمةٌ من الدبابات والعربات المدرعة الأوكرانية عبور الحقول المفتوحة بأنها فاشلة..

حيث قامت المدفعية الروسية بسحقها بلا رحمة.. ولا مجال للتوقف أو تقليل الخسائر خوفاً من انقطاع الدعم العسكري الغربي الهائل والمرتبط مباشرة بما تحققه القوات الأوكرانية على الأرض..

ما رأيكم أنتم هل ترون أن القوات الأوكرانية وقعت في الفخ أم أنها قادرة على تحقيق الانتصار حتى لو كان الثمن باهظا؟.