ماذا تريد الصين من العرب؟

الصينيون حريصون على توضيح الدور الذي يريدون لعبه في الشرق الأوسط، فقبل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية أصدرت بكين تقريرًا من 19 ألف كلمة تحت عنوان "التعاون الصيني العربي في عصر جديد"، مؤكدة أنها "شريك استراتيجي وصديق مخلص" من شأنه أن يلعب دورًا بناء في الشرق الأوسط، ولم يسع يوما وراء أي مصلحة جيوسياسية، في تعريض ضمني بسلوك أمريكا المتهمة بالعمل في المنطقة من أجل مصالحها الذاتية.

بينما وصف البيت الأبيض الأمريكي زيارة الرئيس الصيني للمملكة بأنها مثال على محاولات بكين بسط نفوذها وأن هذا لن يغير سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط.

فما رأيكم بعلاقات المنطقة بالصين؟ وهل يمكن أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية؟