أوكرانيا تتحول إلى ساحة اختبار للأسلحة.. من المستفيد؟

هنا أوكرانيا .. أرض المعركة التي تحولت إلى ساحة اختبار للأسلحة.

من مدافع الهاوتزر وقذائفها إلى الطائرات المسيرة و حاملات الجنود و الدبابات الأشهر في العالم من ليوبارد الألمانية إلى أبرامز الأمريكية وغيرها الكثير.

الولايات المتحدة وأوروبا أرسلت بمليارات الدولارات من هذه الأسلحة لحليفتهم كييف التي تواجه ثاني أقوى جيش في العالم .. في قتال محتدم منذ أن بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.

جاء في تقرير لصحيفة The Wall Street Journal الأمريكية .. إن الحرب في أوكرانيا تحولت إلى "أكبر معرض للأسلحة في العالم"، لافتة إلى أن نشر معدات بقيمة مليارات الدولارات في حرب برية كبرى قد أعطى المصنعين والجيوش فرصة فريدة لتحليل أداء الأسلحة في ساحة المعركة، ومعرفة أفضل السبل لاستخدامها.

هذا الوضع يمنح المصنعين فرصة ذهبية لاختبار أداء الأسلحة في ظروف قتالية حقيقية.. و يمكنهم من رؤية كيفية عملها في بيئة واقعية، إضافةً لمعرفة نقاط قوتها وضعفها.. فيما أظهرت الحرب أهمية القدرة على إصلاح الأسلحة في ساحة المعركة .. بينما أثبتت نماذج كثيرة من الأسلحة عجزاً واضحاً في القدرة على صيانتها .. ولم يكن الحل إلا في إعادتها إلى بلد المنشأ للصيانة.

و بحسب الصحيفة الأمريكية .. يمكن أن يساعد النقاش حول أداء هذه الأسلحة في تشكيل المشتريات العسكرية لسنوات قادمة.. فالشركات المصنعة للأسلحة تلاحظ اهتمامًا متزايدًا بأسلحتها من قبل المشترين المحتملين في المعارض الدولية.

إذاً مايحدث في أوكرانيا ليس حرباً طاحنةً فقط .. ما يحدث هناك سيكون له تأثير عميق على مستقبل الحرب والدفاع.