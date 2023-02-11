من مركز الزلزال.. صدع يشق الأرض وشهادات صادمة

على وقع الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وأعقبته عاصفة من الهزات الارتدادية أظهرت لقطات تفاصيل مرعبة لهول المشهد بعيدا عن الطوابق المتساقطة على بعضها.

فحقل الزيتون هذا وسط مقاطعة هاتاي التركية انشطر إلى قسمين محدثا حفرة بعمق ثلاثين مترا وعرض ما يقارب مئتي متر.

شهادات مواطنين أتراك قالوا إنهم سمعوا دوِي انفجار كبير أثناء الزلزال ورأوا ضوءا أخضر يخرج من بين شقي الصدع أثارت حالة من القلق بحسب وسائل إعلام تركية.

مشهد مهول غير آثار المكان وبدت بصمات الكارثة جلية في كل التفاصيل التي لم يسلم منها بشر ولا حجر ولا شجر.