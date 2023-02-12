عبدالله بن زايد يصبح أول وزير غير سوري يزور المناطق المنكوبة بالزلزال

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد يصبح أول مسؤول عربي رفيع المستوى يزور المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا حيث التقى فريق بلاده المشارك في عمليات الإنقاذ.

وتعد هذه الزيارة التي لاقت ترحيبا شعبيا ورسميا واسعا في سوريا هي الأولى والوحيدة لوزير غير سوري للمناطق المنكوبة، فيما تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول التي قدمت المساعدة الإنسانية والإغاثية للمتضررين في سوريا وتركيا بإعلانها تخصيص 100 مليون دولار للمتضررين فضلا عن مبادرات رسمية وشعبية أخرى ستقدم عشرات الملايين الاضافية.