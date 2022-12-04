أمريكا تزيح الستار عن أحدث قاذفاتها النووية

وزارة الدفاع الأمريكية تزيح الستار، عن قاذفة القنابل النووية الجديدة، "B-21 رايدر" التي يمكن تشغيلها دون أي طاقم بشري، والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى.

القاذفة تعتمد على تكنولوجيا متطورة، وبإمكانها خداع ردارات الخصوم، وحتى "التنكر" بما يوحي بأنها طائرة من نوع آخر، بالإضافة إلى أنها مطلية بطلاء يجعل من الصعوبة اكتشافها.

ويخطط سلاح الجو الأمريكي للحصول على 100 منها، ولم يتم الكشف عن سعرها، إلا أن سعر تطويرها المبدئي، في 2010 كان نحو 550 مليون دولار؛ ما يعادل نحو 753 مليون دولار وفق الأسعار الحالية.