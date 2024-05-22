من هم أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية؟

28 يونيو المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس الإيراني المقبل، خلفاً للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، بحسب ما اتفق مسؤولو السلطات الثلاث في إيران

وذلك بعد مرحلة تسجيل المرشحين، التي يليها فترة الحملة الانتخابية حتى صباح 27 يونيو.. بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"

وفي تلك الأثناء يتولى "محمد مخبر دزفولي" إدارة السلطة التنفيذية، ويتعين عليه الترتيب مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها خمسون يوماً. وفقاً للمادة 131 من الدستور الإيراني.

فمن هم المرشحون لخلافة "رئيسي"؟

بحسب وسائل إعلام إيرانية فإن (علي شمخاني وعبد الناصر همتي ومحمد مخبر دزفولي ومحسن رضائي مير قائد) هم أبرز المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية الإيرانية.

أما "شمخاني"، فهو قائد عسكري يبلغ من العمر 68 عاماً، ينحدر من أصول عربية من محافظة خوزستان جنوب إيران، درس الزراعة ثم نال شهادة ماجستير في الشؤون العسكرية وأخرى في الإدارة.

شغل مناصب رئيسة مثل نائب القائد الأعلى للحرس الثوري، وقائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، وقائد القوات البحرية للحرس والجيش الإيراني، ثم تولى منصب وزير الدفاع من 1997 حتى 2005 في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي

وعام 2013 عُيّن شمخاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، ليتم عزله بعد 10 سنوات، بقرار من الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وتعيين الجنرال علي أكبر أحمديان بدلاً منه.

ثم ليصدر المرشد علي خامنئي في اليوم نفسه، مرسوماً يقضي بتعيين علي شمخاني مستشاراً له للشؤون السياسية.

وعام 2001، كان المرشح الثالث للرئاسة بعد محمد خاتمي والمرشح المتشدد أحمد توكلي

والمرشح الثاني "عبد الناصر همتي" هو سياسي واقتصادي إصلاحي، من مواليد محافظة همدان غرب إيران، يبلغ من العمر 67 عاماً، تولى منصب النائب السياسي لهيئة الإذاعة حتى عام 1994.

وكان همتي سفيراً لإيران في الصين ما بين عامي 2016 و2018، ثم رئيسًا للبنك المركزي الإيراني حتى عام 2021..

وفي عهد الرئيس السابق حسن روحاني شغل منصب الرئيس الثامن عشر للبنك المركزي الإيراني، وكان عضوا في اللجنة الاقتصادية للمجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 5 سنوات وحاليًا يعمل أستاذاً في كلية الاقتصاد بجامعة طهران.

عام 2021 ترشّح لانتخابات الرئاسة الإيرانية، وحصل على المركز الثالث بـ 10% من الأصوات، فيما تصدر الانتخابات الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

أما المرشح الثالت فهو "محمد مخبر دزفولي" الذي شغل منصب النائب الأول منذ عام 2021، بعد فوز الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بالانتخابات، ومنذ وفاة رئيسي شغل منصب رئيس الحكومة المؤقتة لإدارة شؤون الحكومة، حتى انتخاب رئيس للبلاد..

يبلغ من العمر 68 عاماً، وهو سياسي إيراني ومدير تنفيذي، قبل منصب النائب الأول تولى مخبر "هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني" منذ عام 2007 وهي خاضعة لسيطرة مكتب المرشد علي خامنئي.

يحمل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، ويتميز بكونه من الشخصيات المتنفّذة في حكومة الراحل رئيسي، وتربطه علاقات واسعة مع قيادات في الحرس الثوري الإيراني..

المرشح الرابع والأخير هو "محسن رضائي مير قائد"، من مدينة مسجد سليمان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، عمره 69 عاماً، وهو قائد عسكري كبير في الحرس الثوري، وسياسي من التيار الأصولي المتشدد، وحالياً عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام وأمين مجلس التنسيق الاقتصادي في حكومة الراحل إبراهيم رئيسي.

خاض الانتخابات الرئاسية 4 مرات سابقاً، فانسحب عام 2005 قبل يومين من التصويت، وخسر عام 2009 أمام الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، ثم ترشح مجدداً عام 2013 وحصل على المرتبة الرابعة..

وآخرها كان في الانتخابات السابقة عام 2021 أمام أربعة مرشحين من بينهم إبراهيم رئيسي، لكن أيضاً خسر الانتخابات، ليصبح صاحب الرقم القياسي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.