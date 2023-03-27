إسرائيل على صفيح ساخن.. مالذي يحدث؟

إضرابات عامة وشلل في الموانئ والمطارات والجامعات ومراكز التسوق.. الاحتجاجات في اسرائيل تأخذ منعطفا خطيرا بعد التطورات الأخيرة، مع توقع بتفاقم الوضع، بعدما دعا رئيس اتحاد نقابات العمال في اسرائيل أرنون بار ديفيد، لإضراب عام تاريخي.

إضراب إسرائيلي، يترافق مع مظاهرات بالآلاف بعد إقالة وزير الدفاع في الساعات الأخيرة عقب رفضه التعديلات القضائية، فيما يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن حالة تأهب للجيش بعد فقدان السيطرة في الداخل.

الملفت في الأمر، أن من أعلن الإضراب في مطار بن غوريون وهو المطار الدولي الرئيس في اسرائل، هو رئيس نقابة العمال، بنحاس عيدان، الذي يعتبر من الكوادر القوية داخل الليكود .

فما هو مصير حكومة نتنياهو بعد هذا الوضع غير المسبوق في تاريخ إسرائيل؟