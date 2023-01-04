رغم عداء"الحريديم" للعرب.. ما سر دعمهم لأحمد الطيبي نائبا لرئيس الكنيست؟

كان لافتا الدعم الذي حظي به أحمد الطيبي، من قبل كتل الليكود والمتدينين "الحريديم"، لتعيينه نائبا لرئيس الكنيست، رغم الرفض الواسع للمقترح.

ووسط التشدد والعداء الذي يكنه الحريديم تجاه العرب، ثمة سر وراء هذا الدعم للطيبي.

بحسب قناة "i24" الإسرائيلية، فإن دعم كتلتي الحريديم "يهدوت هتوراه" و"شاس" للطيبي، ينبع من منطلق ما وصفته القناة بتحالف الأقليات في إسرائيل، وهم العرب والحريديم.

وفي السابق، اتجهت كتل الحريديم والعرب، إلى التعاون البرلماني المشترك ضد مشاريع قوانين اعتُبرت مضرة بالعرب أو الحريديم.