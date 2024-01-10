"دريل" سلاح روسي خارق.. وأوكرانيا تصفه بـ"التهديد الكبير"

دريل.. القنبلة الانزلاقية الجديدة وأحدث سلاح في ترسانة الجيش الروسي، التي تعتزم روسيا البدء بإنتاجها بشكل متسلسل خلال هذا العام، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية عن ممثل شركة روستيخ الحكومية للدفاع..

وفيما يتعلق بالمواصفات والميزات، فإن دريل تحلق بشكل ذاتي باستخدام مسار طيران منزلق نحو الهدف، ثم تنفتح فوقه في اللحظة المناسبة، ما يضمن مسافة أكبر لإصابته، فهي مصممة لتدمير المركبات المدرعة ومحطات الرادار الأرضية ومراكز التحكم وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، إضافة إلى أنها مقاومة للتشويش، كما أنها مقاومة للرادار، الأمر الذي يجعل تدميرها "أمرًا صعبا"..

السلاح الجديد اجتاز كل أنواع الاختبارات حتى الآن، وذكرت وكالة تاس أن العنصر المدمر في هذه القنبلة إذا لم يعمل على هدف معين فإنه سوف يدمر نفسه ذاتيًا بعد فترة معينة، وهنا يكمن الاختلاف بينها وبين القنابل العنقودية التي يمكن أن تشكل مصدر خطر على مدى عقود؛ بسبب عدم انفجار جزء كبير منها بشكل مباشر حال سقوطها على سطح رطب أو مرن..

" إن روسيا تنشر قنابلها في أوكرانيا وهذا تهديد كبير للغاية".. هكذا علق الجانب الأوكراني على خبر السلاح الجديد، الذي قالت مصادر عسكرية إنه يندرج تحت القنابل العنقودية، تلك القنابل قدمتها أميركا لأوكرانيا سابقًا، وتعهدت الأخيرة حينها بعدم اللجوء إلى استخدامها إلا في حالات خاصة.