"آيدكس 2023".. جناح السعودية يعكس تطورا لافتا في صناعاتها العسكرية

في عالم لا يملك تسارعه رفاهية الوقت في سباقه نحو المستقبل.. المملكة العربية السعودية برؤيتها الطموحة تسير بخطوات تسابق الزمن، نحو 2030

هنا في آيدكس 2023 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي نرى شواهد تحكي بوضوح عن التحولات الكبيرة في الصناعة العسكرية السعودية، حيث بدا ذلك جلياً في التصميم التفاعلي المدهش الذي تفرد به الجناح السعودي، والذي يحاكي استراتيجية المملكة في تفعيل دور الذكاء الاصطناعي في القطاع العسكري ومنتجاته.

وبمشاركة الشاشات العملاقة احتفل السعوديون منظمين وعارضين بيوم التأسيس السعودي الذي يصادف 22 فبراير، حيث تزامن هذا التاريخ مع ما تستعرضه الشركات السعودية في آيدكس 2023 من أحدث التقنيات والقدرات التي وصل إليها القطاع في المملكة، باحثا عن فرص الشراكات النوعية مع أبرز اللاعبين في القطاع عالميا.

ليس هذا فقط، بل إن دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بفرصه الاستثمارية الواعدة على رأس الأولويات أيضا وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية.

استراتيجيات هدفها توطين الصناعات العسكرية بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية وذلك بحلول عام 2030.