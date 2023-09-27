عرس الحمدانية.. شاب مكلوم يحتضن الثوب الذي كان دليله إلى أمه

صرخات شاب مكلوم دوّت في فضاء المأساة العراقية وهو يحتضن الثوب الذي كان دليله إلى أمه، إحدى ضحايا الحريق الذي قلب عرس الحمدانية في محافظة نينوى إلى مأتم، بعد أن التهمت النيران قاعة الحفل.

القصص المأساوية من داخل القاعة المنكوبة كانت كثيرة، فهنا هذه السيدة العراقية التي ارتدت الثوب التقليدي والتاريخي للمسيحيين في العراق، وذهبت إلى قاعة الفاجعة لم تكن تعلم أنها ستلقى مصرعها هناك، وأن ثوبها التاريخي سيكون علامة تاريخية للفاجعة في ذاكرة العائلة.

الحمدانية تُعرف أيضاً باسمي قرقوش وبغديدا، وهي بلدة مسيحية ضاربة في القدم يتحدّث سكّانها لهجة حديثة من الآرامية، وقد زارها البابا فرنسيس في مارس من عام 2021 خلال جولته التاريخية في العراق.