دراسة تظهر ثقة الشباب بالتكنولوجيا في الأمور الصحية

دراسة جديدة أجرتها مؤسستا "فايزر" و"فاد جوفينتود"، ونشرتها وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، تهدف إلى تحديد مدى ثقة الشباب بالتكنولوجيا في القضايا الصحية، وأثبتت أنهم يعتبرونها مصدرًا موثوقًا ويعلقون عليها آمالًا كبيرة.

وتُظهر الدراسة، تكيُّف الشباب بسهولة مع التقدم التكنولوجي، واستخدامه بسرعة كجزء من نمط حياتهم. وهو ما اعتبره رئيس مؤسسة فايزر، سيرجيو رودريغيز "أمرًا مثيرًا للاهتمام".

وأشارت الدراسة إلى أن ثمانية من كل عشرة شباب، يطلعون على القضايا الصحية باستخدام الأدوات الرقمية، من التطبيقات إلى شبكات التواصل.

وأن الأولوية الأولى بالنسبة لهم هي للصحة حتى أكثر من كسب المال أو العلاقات الأسرية الجيدة.

ولفتت الدراسة إلى أن الاستخدام الأكثر انتشارًا للصحة في عمليات البحث على الإنترنت والشبكات هو ما يهدف إلى الرعاية والوقاية وتحسين الرفاهية بنسبة 79.3%.

ويتبع ذلك البحثُ عن الأعراض في حالة عدم الشعور بالراحة لمعرفة أسبابها، والبحثُ عن معلومات حول مشكلة صحية لشخص من حولهم.

بالإضافة إلى البحث عن المواضيع المتعلقة بالنشاط البدني بنسبة 40.3%، تليها الصحة النفسية بنسبة 35%، والغذاء والحمية بنسبة 34.3%.

حيث يتابع أكثر من 65% من المشاركين حسابات تتعلق بالصحة، و 52% يتابعون حسابات أو ملفات شخصية لمتخصصي الرعاية الصحية، بينما يعد النشاط الأكثر تنفيذًا إلكترونيًّا هو طلب المواعيد الطبية عبر الإنترنت بنسبة 72.5%.