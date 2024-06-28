انتخابات إيران.. من المرشح الرئاسي المفضّل لأمريكا؟

بدأ الإيرانيون، صباح اليوم، بإدلاء أصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة، تأتي على وقع تطورات حرجة وتوترات إقليمية وعالمية، وسط تقارير وتحليلات حول انعكاس هوية القادم الجديد على السياسات الخارجية لإيران لا سيما مع الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى محللون أمريكيون أن النظام السياسي في إيران يعطي الرئيس سلطات محدودة، فيما يحتفظ المرشد الأعلى علي خامنئي بالسيطرة المباشرة أو غير المباشرة على جميع فروع الحكومة، فضلاً عن الجيش ووسائل الإعلام..

لذا، سيكون التوجه الخارجي للرئيس الجديد ضمن هامش محدود من الحرية، ولكنه أفضل لواشنطن من التقيد بالنهج الأصولي المطابق لتوجه المرشد الأعلى بشكل تام.

وفي ظل هذا الطرح، قال المحللون إن المرشح الإصلاحي الوحيد مسعود بزشكيان، الذي ينافس 3 أصوليين، يبقى الأكثر تفضيلا أمريكيا من بين كل المرشحين.

ورجحت شبكة سي إن إن الأمريكية أن يكون التنافس قويا بين بزشكيان والمرشحين الأصوليين، سعيد جليلي ومحمد قاليباف، مع ترجيح صعود الأخيرين لجولة ثانية من الانتخابات.