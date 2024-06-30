وزيرة الخارجية الألمانية تقف بالمرصاد لمنتقدي نفقات "مكياجها"

من دون مساحيق التجميل سأبدو مثل "حفار القبور".. تعليق لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي يبدو أن العلاقة بينها وبين والمكياج أثارت ردود فعل كثيرة، خاصة بعد ظهور أرقام وبيانات توضح أن كلفة مرافقة خبيرة التجميل للوزيرة في المقابلات التلفزيونية داخل ألمانيا وخارجها وخلال المؤتمرات وغيرها، كلفت الدولة عام 2022 مايقارب 136 ألف يورو، وهو رقم أثار استهجان البعض، لأنه يُسدد على حساب دافعي الضرائب.

صحيفة بيلد الألمانية غاصت في الحسابات أكثر وقالت إن خبيرة التجميل الخاصة بالوزيرة تتقاضى شهريًا قرابة 8 آلاف يورو وهو مبلغ كبير إذا ما نظرنا لمتوسط رواتب خبراء التجميل في ألمانيا والذي قد يصل إلى 3000 يورو شهريًا.

لكن الوزيرة بررت تلك التكاليف بكل هدوء أعصاب قائلة بأنه لا يوجد وقت للعثور على مختص في كل وقت أو مكان تذهب إليه خاصة أن الوزيرة كثيرة السفر، لذلك فالحل الأمثل يكمن في اصطحاب خبيرة تجميل معها أينما ذهبت، ومن وجهة نظرها فإن الضوء الشديد يتطلب مكياجًا مناسبًا، لأن الشخص يظهر أمام الكاميرات باللون الرمادي تمامًا بحسب تعبيرها، كما أكدت الوزيرة ضمن فعالية نظمتها وسائل إعلام ألمانية أن وزارة الخارجية تمتثل بالدفع لتلك الخدمات للوائح القانونية.