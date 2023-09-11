جدل "البرق الزلزالي" يعود للواجهة بعد زلزال المغرب

من جديد عادت ظاهرة البرق الزلزالي، التي حيرت العلماء، لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع وقوع الزلزال العنيف في المغرب.

مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة أفاد معلقون بأنه يوثق ظهور ضوء أزرق، قبيل وقوع الزلزال، صاحب ذلك إفادات شهود عن رؤيته.

ورغم أن العلماء وضعوا عدة تفسيرات لظاهرة برق الزلازل، فإن أيا منها لم يكن حاسما بشكل قاطع، خصوصا في ظل عدم وقوعها مع كل الزلازل، فضلا عن اختلاف توقيتها، سواء قبل أو أثناء أو بعد حدوث الزلزال.

أكثر النظريات شيوعا حول الومضات الغامضة، بحسب علماء في الولايات المتحدة، أنها قد تكون ناتجة عن تمزق واحتكاك الصفائح الأرضية، ما يولد طاقة كهربائية تنطلق لأعلى بقوة وسرعة، ما يؤدي لظهور البرق، وهذا ما دفع دولا مثل تركيا لإنشاء أبراج تقيس المجال الكهربائي فوق المناطق المعرضة للزلازل، كمؤشر طبيعي على قرب وقوعها.

علماء آخرون ذهبوا إلى أن ظهور أضواء الزلازل قد يعتمد أيضا على مدى شدتها، وقرب مركزها من سطح الأرض.

وبينما يواصل الخبراء دراسة الظاهرة الفريدة، فإن الحقيقة الوحيدة التي أجمعوا عليها أن كل برق لا يمكن اعتباره دليلا لقرب حدوث زلزال، كما أن كل زلزال لا يصاحبه بالضرورة برق.