رئاسة COP28 تُعلن عن أولى ثماره بإنجاز غير مسبوق

رئاسة COP28 تُعلن عن أولى ثماره بإنجازٍ سبّاق على المستوى العالمي

تبنّى فيه المؤتمر اتفاقاً لتفعيل صندوقٍ عالمي للمُناخ، يساهم في تلبية احتياجات الدول النامية المعرضة لتداعيات تغيراته

فما معنى ذلك بالنسبة للعالم ومن هي الدول التي أعلنت دعمها للصندوق؟

خطوة تكمن أهميّتها في رسائلها الإيجابية للعالم ولعمل COP28، الذي تُعقد الآمال العالمية عليه لإنقاذ ما أمكن بمواجهة التحديات المُناخية المتزايدة حول العالم

يركز الصندوق على دعم مليارات الأشخاص، والمساعدة على حماية البشر الأكثر عرضة لتداعيات تغير المُناخ، وتحسين سُبل عيشهم

والإمارات المستضيفة كانت من أوائل الدول التي أعلنت التزامها بمبلغ 100 مليون دولار، لتتبعها ألمانيا والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة بالتعهّد بمبالغ كبيرة لدعم الصندوق