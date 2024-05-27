"صراع السماء" يستعر بين روسيا وأوكرانيا

تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية ويتواصل الاقتتال على جميع الجبهات ففي الوقت الذي يحاول فيه كل فريق تحقيق المكاسب على الأرض، ثمة حرب في الجو تستعر بين المسيرات.

عشرات المسيرات الروسية والاوكرانية أسقطت خلال أقل من 24 ساعة، اذ أعلن الجيش الأوكراني تدمير 31 طائرة مسيرة وإسقاط 12 صاروخا روسيا في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا إسقاط 8 مسيّرات أوكرانية.

الحرب الروسية الاوكرانية اتسمت بنشر الطائرات المسيرة على نطاق غير مسبوق، اذ تم استخدام الآلاف من المركبات الجوية بدون طيار لتعقب القوات وتوجيه المدفعية وأهداف القنابل، وقصف مواقع للطرفين.

خبراء عسكريون قالوا ان استخدام الجانبين المكثف للمسيرات يهدف لإطالة أمد الحرب واستهلاك الطرفين واستنزاف بعضهما البعض ماديا ومعنويا، مشيرين الى أن الصراع الحالي في بين أوكرانيا وروسيا اصبح "حرب مسيرات ومدفعية بامتياز"، في تطور استراتيجي قد يؤثر على مسار المواجهات العسكرية خلال الفترة القادمة.