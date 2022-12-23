بلدة العلا القديمة ضمن أفضل 32 قرية سياحية في العالم

البلدة التاريخية القديمة في محافظة العلا، الواقعة شمال غرب السعودية، تخطف الأضواء كأفضل الوجهات السياحية العالمية لعام 2022.

منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اختارت البلدة القديمة في العلا ضمن قائمة ذهبية لأفضل 32 قرية سياحية في العالم.

كما اختارت المنظمة الأممية البلدة السعودية مكانًا لمنح جوائزها للقرى المدرجة على القائمة من خلال حفل سيقام نهاية فبراير 2023.

هذه البلدة تعتبر واحدة من أهم الأماكن الأثرية والتاريخية الموجودة في السعودية، والتي تقوم بلفت انتباه الكثير من الزوار، كما أنها تعرف باسم (الديرة)، يوجد فيها مبانٍ تراثية قديمة ومساجد وأسواق، و يعود تاريخها إلى نحو 7 قرون، وهذا يجعلها جزءا أصيلا من تاريخ المنطقة.