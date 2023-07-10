يوم "جهنمي" على الأرض والعلماء مرعوبون

ارتفاع درجة حرارة الأرض... حدثٌ يصنفه العلماء أنه من بين أخطر ما يمكن أن يواجهه هذا الكوكب.

لكنهم مع ذلك لم ينجحوا بفرملة الكارثة.. فالحديث عنه كخطرٍ محدق أصبح من الماضي.. بعد أن بات حقيقة واقعة.

حيثُ شهدت الأرض أكثر الأيام حرارة على الإطلاق منذ بدء التسجيلات، وهما يوما الـ3 والـ 4 من يوليو.

عندما بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 17.18 درجة مئوية وفقًا لجامعة "مين" الأمريكية.

الأمر الذي أصاب العلماء بصدمة كبيرة عبر عنها البروفيسور بيل ماكغواير من جامعة كوليدج لندن بقوله: "لم يسبق له مثيل ومرعب على الإطلاق".

أما باولو سيبي عالم المناخ في معهد جرانثام بلندن فحاول شرح هول الكارثة بتأكيده أن "الجو لم يكن بهذا الدفء منذ 125 ألف عام على الأقل، وهو العصر الجليدي السابق".

ويعتقد العلماء أن درجات الحرارة غير المسبوقة كانت بسبب مزيج من تغير المناخ وعودة نمط طقس "النينيو" وبداية الصيف في نصف الكرة الشمالي، محذرين من أنها ربما تكون الأولى من بين العديد غيرها خلال الأشهر المقبلة.