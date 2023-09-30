حصل على ثقة بوتين.. من هو خليفة بريغوجين المحتمل لرئاسة فاغنر؟

يبدو أن مصير فاغنر لم يعد مجهولاً، بعد اجتماعٍ عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع "أندريه تروشيف"، يشي بعودة فاغنر إلى ميادين الحرب في أوكرانيا، ويأتي في إطار سعي الكرملين لإظهار سيطرة الدولة على المجموعة، بعد تمردها الفاشل بقيادة يفجيني بريغوجن.

وبحسب صحيفة كوميرسانت الروسية، أن الرئيس الروسي عرض على مقاتلي فاغنر مواصلة القتال، بعد أيام قليلة من تمردها، مقترحاً أن يتولى القائد تروشيف المسؤولية خلفا لبريغوجن.

فمن هو الرجل الذي منحه بوتين ثقته؟

تروشيف المعروف بالاسم الحركي (سيدوي) أو الشعر الرمادي، هو عقيد متقاعد من الجيش، من مواليد عام 1962 ويُعتبر من قدامى المحاربين، حصل على أوسمة رفيعة لمشاركته في حروب روسيا في أفغانستان والشيشان، إضافةً إلى "وسام بطل روسيا" الأعلى في البلاد لعام 2016، عن اقتحام مدينة تدمر في سوريا لمحاربة داعش، كما يعد من مؤسسي فاغنر، وأحدُ أشرسِ القادةِ الذين شاركوا في المعارك بمدينة باخموت الأوكرانية، إلا أنه كان رافضاً لمحاولة التمرد الفاشلة لبريغوجين، على ما يبدو، الأمر الذي أكده إعلان بعض القنوات التابعة لفاغنر على تيليغرام في نفس الفترة طرد "سيدوي"، ليحل محله ديمتري بودولسكي..

وربما كانت خسارته لبريغوجن حينها هي ما أكسبته ثقة بوتين وتزكيته.

اللقاء الذي جمع بوتين مع تروشيف، ونائب وزير الدفاع يونس بك يفكوروف، تمحور حول كيفية "تنفيذ الوحدات التطوعية مَهمات قتالية مختلفة، لا سيما في مَنطقة العملية العسكرية الخاصة "

وقال بوتين مخاطبا تروشيف "أنت نفسك تقاتل في واحدة من هذه الوحدات منذ أكثر من عام... تعلم ماهية الأمر وكيف يتم، وتعرف المشكلات التي يتعين حلُّها بشكل عاجل، حتى تسير الأعمالُ القتالية بأفضلِ الطرق وأكثرِها نجاحا".

في إشارة إلى إعطائه الضوءَ الأخضر لبدء المهمة الجديدة، واستكمال دور بريغوجين الذي توفي في ظروف غامضة، جراء سقوط طائرته الخاصة التي كانت تقله ومجموعة من قيادات فاغنر.