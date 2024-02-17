"نافالني".. الرجل الغامض الذي أزعج بوتين بحياته وموته

وسط حالةٍ من الصدمة والغموض الذي يلفُّ الأسباب، أعلنت السلطات الروسية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في سجنه

فمن هو نافالني عدو بوتين الذي لطالما أثار قلق الكرملن..؟

ولد أليكسي نافالني المحامي والناشط السياسي في 4 يونيو 1976 بمقاطعة موسكو، اشتهر بتحقيقاته في قضايا الفساد بروسيا، وامتلك أشهر مدونة اجتماعية سياسية في روسيا "LiveJournal".

كما يعتبر مؤسس ورئيس مشروع مكافحة الفساد "RosPil"، ويملك قنوات على يوتيوب تجاوز عدد متابعيها 6 مليون.

بدأت قصته مع مكافحة الفساد في 2004، بعد تأسيسه "لجنة حماية سكان موسكو" لمعارضي الفساد وانتهاكات حقوق المواطنين أثناء البناء

شغل منصب مستشار حاكم مقاطعة كيروف، ثم طُرد من الحزب الديمقراطي الروسي الموحد "يابلوكا" في عام 2007 بتهمة إلحاق ضرر سياسي بالحزب، وفي العام نفسه شارك بتأسيس الحركة الديمقراطية الوطنية "الشعب".

لاحق قضايا الفساد بين عامي 2009-2010 وحقق انتصاراً مدوّياً بعد إدانة المحكمة للمتهمين بالاختلاس، في قضية تنفيذ مشروع نظام خط أنابيب شرق سيبيريا.

في عام 2013 حصل نافالني على المركز الثاني في انتخابات عمدة موسكو، ومنذ ذلك العام بدأ المعارض الروسي برئاسة المجلس المركزي لحزب روسيا المستقبل.

وفي ديسمبر 2016، أعلن عن نيته المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية التي جرت في مارس 2018، لكن لجنة الانتخابات المركزية رفضت تسجيله بسبب سجله الجنائي.

ومنذ عام 2010 بات نافالني متهمًا ومدعى عليه وشاهدًا في عدد من القضايا الجنائية والإدارية والمدنية والتحكيمية، التي يعتبرها نافالني نفسه وأنصاره ذات دوافع سياسية.

وحكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح نافالني، حيث فاز بـ 6 شكاوى ضد السلطات الروسية في المحكمة بمبلغ إجمالي قدره 225 ألف يورو.

في 20 أغسطس 2020، دخل في غيبوبة نتيجة تسممه بمادة كيميائية من مجموعة نوفيتشوك، ما تسبب باحتجاجات دولية وصلت إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا.

اعتقلته السلطات الروسية في يناير 2021، بتهمة اختلاس تبرعات للاستخدام الشخصي.

وفي فبراير 2021، أصدرت محكمة موسكو حكمًا بالسجن لمدة عامين و8 أشهر، وأحكاماً أخرى وصلت أطولها إلى 19 عاما بتهمة إنشاء وتمويل منظمة متطرفة، إلا أن نافالني نفى جميع التهم الموجهة إليه.