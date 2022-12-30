بيليه.. قصة "الصبي النحيل" الذي غير تاريخ الكرة

أحدث ثورة في عالم المستديرة، وأذهل الجميع بأدائه الساحر خلال مسيرة استمرت لنحو 21 عاما، كلاعب لم ترَ مثله ملاعب كرة القدم، إنه النجم الأسطوري بيليه.

ولد بيليه لعائلة فقيرة، وبدأ المراوغ الفتاك رحلته في شوارع ساو باولو حافي القدمين، حيث كان يركل كرات صنعت من الخرق البالية المحشوة، ولم تمنعه طفولته المعدمة من أن يصبح واحدا من أعظم اللاعبين على مر العصور.

صنف بيليه كأفضل رياضي في القرن الماضي، واختاره الفيفا أيضا كأفضل لاعب في القرن.

سطر المهاجم العبقري تاريخا من الأرقام القياسية، فهو اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات، وهو أصغر هداف، وأصغر هداف ثلاثية شخصية، وأصغر هداف في المباراة النهائية في تاريخ كأس العالم.

ويروى أن مباراة لبيليه كانت سببا في هدنة لمدة 48 ساعة في حرب بيافرا الأهلية الرهيبة التي خلفت ما بين مليون ومليوني قتيل.

شكلت وفاته صدمة لعشاق كرة القدم حول العالم، وستبقى ابتسامته وتواضعه إرثا في ذاكرة الأجيال القادمة.