دلتا وسايريت ماتكال.. تفاصيل القوتين الخاصتين في أمريكا وإسرائيل

قوات خاصة لتحرير الرهائن؛ دلتا الأمريكية في إسرائيل من أجل مهمة خاصة بحسب ما أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، ووفقاً لما نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، حيث ستنضم لقوة سايريت ماتكال، وهما القوتان المعنيتان بتحرير المحتجزين لدى حماس.. فما تفاصيل هاتين القوتين؟

قوة "دلتا" المعروفة رسمياً باسم مفرزة العمليات الأولى، هي إحدى وحدات المهام الخاصة الأمريكية تأسست عام 1977 وتُعرف الآن رسمياً باسم Army Compartmented Elements ،ACE، ورغم تعدد مهامها باعتبارها قوة عسكرية مرنة، إلا أنها تعتبر قوة مختصة في عمليات إنقاذ الرهائن والمهام السرية.

شاركت دلتا في مهام عدة تاريخيا كعملية "مخلب النسر" خلال أزمة الرهائن في إيران عام 1980، وعملية "السبب العادل" في بنما عام 1989، وحرب الخليج عام 1990، وغيرها.

أما قوة "سايريت ماتكال" الإسرائيلية، وتسمى أيضاً وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة أو الوحدة 269، فهي وحدة كوماندوز النخبة التابعة للجيش الإسرائيلي، تأسست عام 1957..

ومنذ تأسيسها نفذت العديد من عمليات إنقاذ الرهائن، وشاركت في هجمات اغتيال كان أبرزها عملية "ربيع الشباب" على لبنان عام 1973، والتي نفذها قائد الوحدة آنذاك إيهود باراك متنكراً في زي امرأة، في الوقت الذي تقول فيه حماس حاليا إن بحوزتها عددا من الأسرى هو بأضعاف الرقم الذي اعترفت فيه إسرائيل وهو قرابة الـ 150 أسيرا.