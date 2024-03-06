عاصفة المقاطعة تجبر ستاربكس على تسريح 2000 موظف

حملة مقاطعة قوية تهز عرش ستاربكس في الشرق الأوسط، مما دفع الشركة العالمية، إلى تسريح 2000 موظف أي ما يعادل 4% من قوتها العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في خضمّ حرب غزة، واجهت سلسلة المقاهي الأمريكية الشهيرة ستاربكس عاصفة من المقاطعة أبرزها كانت في الشرق الأوسط، مما أدى إلى صعوبات في ظروف عملها ..

كشفت مصادر مطلعة أن ستاربكس في الشرق الأوسط ، بدأت حملة تسريح لأكثر من 2000 موظف، وذلك بسبب تراجع المبيعات نتيجة حملات المقاطعة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن تكبدت ستاربكس خسائر فادحة في جميع أنحاء العالم، بلغت قيمتها أكثر من 12 مليار دولار ..

وُجّهت انتقادات واسعة لستاربكس لدعمها حرب إسرائيل على غزة، مما أدى إلى تصاعد حملات المقاطعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتزامنت هذه الحملات مع إضراب العمال في مئات الفروع بالولايات المتحدة الأمريكية، مطالبين بتحسين ظروف العمل، مما زاد من تدهور الأوضاع المالية للشركة.

لا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على "ستاربكس" فقط، بل تواجه جميع العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية ضغوطاً من حملة المقاطعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم، احتجاجاً على دعم الحكومات الغربية لإسرائيل.