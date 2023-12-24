تقرير: بايدن قد يفقد حظوظه أمام ترامب بسبب "غرائزه"

غزائز بايدن الداعمة لإسرائيل قد تفقده حظوظه في مواجهة غريمه الأكثر احتمالاً في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.. هذا ما حذر منه تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

التقرير بين أن بايدن قد يفقد حظوظه في مواجهة ترامب إذا استمر بتتبع غرائزه الداعمة لإسرائيل وتجاهل الواقع الذي يُشير إلى تراجع شعبيته ووجود أصوات معارضة حتى من أقرب داعميه وحلفائه.

ومع تحول المزيد من الديمقراطيين وفق التقرير لصالح وقف إطلاق النار وفرض شروط على المساعدات العسكرية، قد يجد الرئيس نفسه، في لحظة ما، تابعًا وليس قائدًا.

الصحيفة وصفت ما حدث في مجلس الأمن بشأن قرار إدخال المساعدات بالتسوية الفوضوية التي من الممكن أن تقود إدارة بايدن، الرافضة بشكل مطلق لوقف إطلاق النار في غزة، إلى مزيد من العزلة العالمية، وتقوّض فرص الرئيس الأمريكي، شخصيًا، بالفوز في انتخابات 2024، على ضوء تنامي خلافاته مع حزبه الديمقراطي وفقدان تأييد شريحة واسعة من الناخبين الأمريكيين، خصوصًا الشباب.