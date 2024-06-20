أمريكي من أصول إيرانية.. من هو حكيم زاده قائد المعركة ضد ميليشيا الحوثي؟

في ضوء التوترات المتصاعدة في المنطقة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" تعيين الأدميرال كيوان حكيم زاده، الأمريكي من أصول إيرانية، قائدًا للمجموعة الهجومية المتمركزة في منطقة القيادة المركزية.

حكيم زاده، البالغ من العمر 56 عامًا، يعتبر واحدًا من كبار الضباط في البحرية الأمريكية، ولد في تكساس عام 1968 لأب إيراني وأم أمريكية، وأمضى طفولته في إيران قبل أن يهاجر مع عائلته إلى أمريكا في الحادية عشرة من عمره عقب الثورة الإيرانية عام 1979.

على مدار مسيرته المهنية في البحرية الأمريكية، تقلد العديد من المناصب القيادية، كان أبرزها قيادة حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" في ذروة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عام 2019، وكان قبل ذلك الضابط الآمر للسفينة الحربية "يو إس إس ماونت ويتني" في الأسطول الأمريكي السادس المتمركز في نابولي الإيطالية..

وتمتد مسؤوليات الأسطول السادس على مياه أوروبا وأفريقيا وخاصة البحر الأبيض المتوسط، ما أتاح لحكيم زاده خبرات عميقة في إدارة العمليات البحرية في مناطق حساسة.

حاليًّا يقود حكيم زاده فرقة العمل المتمركزة في منطقة القيادة المركزية المعروفة بالاختصار (CSG 2)، والتي تشمل حاملة الطائرات أيزنهاور والطرادات والمدمرات المرافقة لها.. تتمثل مهمته في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر، حيث يعمل على التصدي للطائرات المسيرة والصواريخ التي يطلقها الحوثيون باتجاه السفن التجارية وجنوب إسرائيل ..

يعكس هذا الدور الجديد لحكيم زاده تحولًا إستراتيجيًّا في مواجهة التهديدات المتزايدة على الشحن الدولي وأمن المنطقة، وهو جزء من الصراع الأوسع بين الولايات المتحدة والحوثيين المدعومين من الحرس الثوري الإيراني.