تقرير أمريكي: روسيا تجاوزت العقوبات الغربية إلى حد بعيد

يبدو أن روسيا تجاوزت العقوبات الغربية إلى حدٍّ بعيد بما يخصّ صادراتها النفطية.

موقع Business Insider الأمريكي يوثّق ذلك و يقول إن صادرات النفط الروسية تجاوزت المستويات التي كانت عليها قبل حربها على أوكرانيا.

ففي الربع الأول من عام 2023 ، بلغ إجمالي صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً 3.5 مليون برميل يومياً مقابل 3.35 مليون برميل في الربع نفسه من العام الماضي بحسب الموقع الأمريكي.

الصين و الهند تستحوذان على حصة الأسد من النفط الروسي؛ حيث تشتريان ما يقرب من 90% من الخام الروسي مع اقتناص كل دولة ما معدله 1.5 مليون برميل يومياً، وفقاً لشركة تحليلات السلع Kpler وهذا يكفي لاستيعاب الشحنات التي لم تعد متجهة إلى الدول الأوروبية، التي تعاني بالمقابل من نقص الواردات النفطية و زيادة كلفتها.