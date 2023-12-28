2023 عام حافة الهاوية فهل تتصاعد الأزمات في 2024؟

وصف عام 2023 بأنه عام "على حافة الهاوية"، إذ تمكن العالم من تحقيق توازن هش على أطراف بعض الأزمات، وتجنب الكوارث التي كانت تهدد الاستقرار الدولي.. لكن هل هذا التوازن الهش سيظل قائما في عام 2024، أم أن العالم سينزلق إلى الهاوية؟

يشير تقرير لشبكة CNN الأمريكية إلى أن التوترات المؤجلة والقضايا غير المحلولة في عام 2023 تنذر بنظرة قاتمة نحو عام 2024.

البداية من الولايات المتحدة والتي تعتبر تقليديا قوة عظمى، تواجه انقساما داخليا يتفاقم بسبب الانتخابات الرئاسية الوشيكة.. ما يمهد الطريق لتزايد التطرف السياسي والاضطرابات المحتملة، ولا يمكن الاستهانة بعواقب هذا الاضطراب على الشؤون العالمية.

أما في الشرق الأوسط فإن شبح الصراع يلوح في الأفق بشكل خطير، حيث تهدد حرب إسرائيل الأخيرة على قطاع غزة بإشعال "حريق إقليمي".

وبحسب تقرير الـCNN يبدو أن إيران وحلفاءها في المنطقة امتنعوا عن التدخل بشكل كبير في هذه الحرب حتى الآن، لكن احتمال التصعيد يبقى مطروحاً وبقوة.

واحتمال عودة البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدًا إضافيًّا؛ ما يثير المخاوف من حدوث أزمة أوسع نطاقا في المنطقة.

وعلاوة على ذلك، يستمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا في التصاعد. ما يسلط الضوء على فشل أوكرانيا وحلفائها الغربيين في حسم المعارك مع القوات الروسية المجهزة تجهيزًا جيدًا، إلى جانب الخلاف الداخلي في كييف والقيود المالية الوشيكة عليها.

هذه التحديات التي تواجهها أوكرانيا تمثل رمزًا للأزمة الأمنية العالمية الأوسع نطاقًا، وما يترتب على ذلك من عواقب كبيرة على الأمن الأوروبي، وفقًا لشبكة الـCNN

وبينما تتصاعد التوترات على مستوى وسط وغرب العالم، يشهد الشرق أيضًا تطورات مثيرة للقلق، خاصة بين الصين وتايوان التي تلقى دعماً غربياً قوياً ما يثير حالة من عدم اليقين بشأن الاستقرار في تلك المنطقة.

وفي خضم هذه التقلبات، تشهد قوى نووية اضطرابات مختلفة، إذ تتصارع دول مثل الهند وباكستان وكوريا الشمالية مع أشكال مختلفة من الأزمات، التي تتراوح بين المخاوف السياسية والمخاوف الأمنية الإقليمية.

ختاماً عام 2024 لا يعني الاستعداد لنهاية العالم، ولكنه يلقي الضوء على الحالة غير المستقرة للعالم باتجاهاته كافة، فهل نرى مرونة و جهوداً دولية تمنع التصعيد في القادم القريب؟