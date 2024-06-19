صنفتها واشنطن "إرهابية".. ما هي حركة "أنصار الله الأوفياء"؟

كانت المسؤولة عن استهداف "البرج 22" قبالة الحدود السورية مع الأردن في كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى قتل ثلاثة جنود أمريكيين.

ما هي حركة "أنصار الله الأوفياء" التي أدرجتها الولايات المتحدة الأمريكية على لوائح الإرهاب؟

ليست الحركة فقط بل قائدها وأمينها العام "حيدر الغراوي" أيضاً تم إدراجهم "كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص" بحسب بيانٍ للخارجية الأمريكية، أكّد أنها ميليشيا متحالفة مع إيران، وتشكل جزءاً من "المقاومة الإسلامية في العراق"..

التحالف الذي تُحمِّله الولايات المتحدة مسؤولية معظم الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق منذ منتصف تشرين الأول 2023.

و"أنصار الله الأوفياء" فصيل منشق عن "التيار الصدري" في العراق، وأحد أهم الوكلاء العراقيين لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، كما يعتبر مسؤولًا عن حراسة الحدود السورية- العراقية منذ فترة طويلة، وفق معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى..

الفصيل صنّف على أنه "جماعة مسلحة مسؤولة عن تنفيذ عمليات عسكرية حركية ضد أهداف أمريكية، إضافة إلى عمليات شبه عسكرية حركية وعمليات محلية معتدلة مضادة في المجالين السياسي والاجتماعي.

وظهرت الجماعة للمرة الأولى عام 2013 ككيان سياسي حزبي تحت مسمّى "كيان الصدق والعطاء"، أمينه العام حيدر ابراهيم الغراوي، ونائبه مرتضى علي حمود الساعدي.

يحتل المرتبة الرابعة في انتخابات مجلس محافظة ميسان عام 2013، ما منح "الساعدي" منصب "رئيس لجنة النزاهة" في المجلس..

واشنطن حاولت الحد من نشاط الحركة عبر استهداف 85 موقعًا في سوريا والعراق، شنتها مطلع شباط الماضي عقب استهداف "البرج 22"، مؤكدةً أنها ضربت مراكز القيادة والسيطرة ومنشآت المخابرات ومرافق تخزين أسلحة تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران لمهاجمة القوات الأمريكية وقوات التحالف.. متهمة الحركة عبر خارجيتها بأنها "هددت علنًا بمواصلة مهاجمة المصالح الأمريكية في المنطقة، وأرهبت الشعب العراقي أيضًا".

ومنذ ذلك الحين لم تتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لأي استهداف، بحسب مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"