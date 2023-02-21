معرض آيدكس يكشف عن تطور صناعة المسيّرات في الإمارات

في هذا المكان تجتمع أدوات القوة بكل أصنافها، الخشنة منها والناعمة.

ومنها ما يجمع بين الاثنين.. كالطائرات المسيّرة أو كما تسمى الدرونز.

يمكن القول إن صناعة المسيرات في دولة الإمارات تشق طريقها نحو الصدارة في المنطقة.. وهذا ما يوثّقه معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2023.

فقد كشفت مجموعة إيدج الإماراتية عن 11 نموذجاً متقدماً في قطاع المسيّرات.

على سبيل المثال هذه راجمة "هانتر 2s" التي تضمّ عدداً من المسيرات الانتحارية وتنطلق على شكل سرب باتجاه أهدافها الثابتة أو المتحركة.

أما هذه، وتدعى غرموشة، فتُعتمد في أعمال الاستطلاع والمراقبة.

وهذه المسيرة الضخمة، وتسمى air truck، تقدم خدمات الشحن الجوي.

هذه الخطوات المتسارعة تسهم في تعزيز مكانة إيدج كمجموعة رائدة عالمياً في قطاع المسيرات.

ويشير محلل أنظمة الطائرات المسيرة Matty Todhunter إلى تطور لافت في قطاع تصنيع الدرونز في الإمارات.. ويتوقّع Matty أن تصبح الإمارات خلال السنوات القادمة منافسا قويا على النصيب الأكبر من سوق الدرونز في الشرق الأوسط المقدرة بـ 5.56 مليار دولار، وفقاً لمنصة Shephard المختصة ببيانات سوق الدفاع العالمي.