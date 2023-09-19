فقدت أطرافها الأربعة.. واقعة مأساوية لأمريكية بسبب وجبة سمك

كانت مجرّد "وجبةٍ من سمك البلطي" غير المطبوخ جيدًا، تناولتها سيدةٌ أربعينية من كاليفورنيا، وكلفتها أطرافها الأربعة.

عانت لورا باراخاس بعد تلك الوجبة من عدوى بكتيرية رهيبة، ناتجة عن بكتيريا vibrio vulnificus، والتي تم التحذير منها مؤخرًا من قِبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتسببت لها بتعفن الدم وفشل في الكلى، وتحول أطرافها إلى اللون الأسود.

ويومًا بعد يوم كانت لورا تقترب من الموت أمام أنظار عائلتها، التي أصابها الذهول من التحول الدرامي في حياتهم جراء وجبة السمك الملعونة تلك، فكان الحل الوحيد بتر أطرافها الأربعة حفاظًا على حياتها.

وبحسب الدكتورة ناتاشا سبوتيسوود، خبيرة الأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا، فإن "الطرق التي تسبب الإصابة بهذه البكتيريا، هي تناول طعام ملوث بها، أو تعريض جرح أو وشم للمياه التي تعيش فيها هذه البكتيريا"، والتي يتم الإبلاغ عن حوالي 150 إلى 200 حالة إصابة بها كل عام، ويموت حوالي واحد من كل خمسة مصابين بالعدوى.

وتشكل البكتيريا خطرًا أكبر على الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، لذلك "يجب توخي الحذر، مثلا إذا كان لديك جرح، تجنب الغمر في الماء حتى يتم شفاؤه بشكل جيد" وفقًا لسبوتيسوود.