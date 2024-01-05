من هو زعيم داعش الذي قبض عليه في ليبيا؟

لاحقته فرنسا وأمريكا لكنه أفلت من الضربات العسكرية، متهم بالوقوف وراء عمليات انتحارية ضد مؤسسات ليبية وبارتكاب جريمة بشعة بحق الأقباط المصريين عام 2015، بحسب شهادات أحد المتشددين المقبوض عليهم، فخلال عام واحد من سيطرة داعش على مدينة سرت نفذت عمليات إعدام واعتقالات كثيرة، ولا تزال المقابر الجماعية التي تكتشف من حين لآخر تظهر المزيد من الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق الأبرياء..

والي تنظيم داعش هاشم أبو سدرة المكنى بالخبيب.. صيد ثمين وقع في شباك القوات الأمنية الليبية وسط ظروف صعبة ومعقدة أشار إليها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب.

وبالعودة إلى أبو سدرة أو الخبيب، فإن باراك أوباما وقع أمرًا باغتياله لتورطه في أعمال إرهابية تهدد المصالح الأميركية، وذلك قبل نهاية فترته الرئاسية، كما نفذ سلاح الجو الفرنسي في 2017 ضربة عسكرية لاستهدافه في جنوب مدينة أوباري الليبية، لكنه تمكن من النجاة وظل مختبئا حتى وقع في شباك القوات الأمنية الليبية.