فريق النمر.. موصل الأسلحة الأسرع لدى أمريكا

اطلبوا المزيد والمزيد من الأسلحة الأمريكية ولا تبالوا فهناك فريق سيبذل المستحيل لإيصالها في أسرع وقت ممكن، لكن اتركوا لإدارة بايدن مساحة خاصة بها في أروقة السياسة، حيث يتم الإدلاء بتصريحات التعبير عن القلق بعد كل قصف عشوائي على غزة.

إنه فريق النمر الأمريكي.. أنشأه البيت الأبيض قبيل الحرب الروسية الأوكرانية لإدارة العمليات في أوكرانيا، يضم رجال استخبارات وضباطًّا وخبراء عسكريين تتمحور مهامهم حول وضع سيناريوهات محتملة لأي عملية أو أحداث في المنطقة التي يعملون بها؛ وذلك لاستباق الوقوع في المشاكل، إضافة إلى مهمتهم في وضع خطط لإدارة العمليات على أرض الواقع.

وبالعودة إلى ما يجري في حرب غزة، وبحسب موقع "إنترسبت" الأميريكي، فإن فريق النمر يجتمع يوميًّا مع وكالة التعاون الأمني التابعة للبنتاغون لمتابعة تنظيم مبيعات الأسلحة ودراسة العراقيل المحتملة التي تقف أمام تدفق الأسلحة لإسرائيل. وعلى الرغم من تحذيرات مجموعة من الخبراء في الفريق حول الضرر الذي يلحق بالمدنيين في القطاع إلا أن توجيهات الإدارة الأمريكية باستمرار توريد الأسلحة لم تتوقف، وجميع هذه التحذيرات قوبلت بغياب الاهتمام، إذ قال جوش بول المدير السابق لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية، إن السرية هي سمة عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل بالنسبة لإدارة بايدن؛ وذلك لاعتبارات أمنية تخصهم، في الوقت الذي تطلب فيه الإدارة أن يبذل الفريق قصارى جهده لإيصال الأسحلة بأسرع وقت ممكن، بحسب ما جاء في التقرير.