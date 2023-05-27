قبيل جولة الإعادة.. حرب كلامية تشتعل بين أردوغان و كليجدار أوغلو

قبيل جولة الإعادة.. حرب التصريحات تشتعل مجددا بين أردوغان وكليجدار أوغلو وسط حالة من القلق والترقب واتهامات متبادلة.

كليجدار اتهم حكومة أردوغان بحجب رسائله النصية إلى ناخبيه ورفض مجددا اتهامات الرئيس التركي بتلقي دعم من حزب العمال الكردستاني.

من جانبه هاجم أردوغان منافسه على الرئاسة الذي اتهمه بالتواصل مع منظمات إرهابية مطالبا إياه بتقديم أدلة تثبت صحة ادعائه.

وردا على إعلان كليجدار خططا لطرد اللاجئين السوريين من تركيا اتهم أردوغان منافسه ببث خطاب الكراهية.

واتهم الرئيس التركي المعارضة بانتهاج حملة انتخابية سامة وسلبية واستخدام شعارات تبث الخوف واليأس.

بينما تحتدم المنافسة بين الخصمين تظهر استطلاعات الرأي في المراحل الأخيرة من معركة الرئاسة أن كيلجدار لم يتمكن حتى الآن من تعويض تأخره في الجولة الأولى.. فلمن ستكون الغلبة؟